Grundschüler sollen spielend «Coden» lernen

«Es ist anders als Mathe, aber nicht so sehr», berichten Farah, Rooney und Sophie am Montagmorgen in der Gellé-Grundschule in Bonneweg über ihr neues Lernprojekt. Sie sollen einen Roboter so programmieren, dass er Hindernissen auf seinem Weg ausweicht. Die zehn und elf Jahre alten Schüler sind im vierten Zyklus des Fondamental. Seit diesem Schuljahr steht für sie und ihre Altersgenossen das Programmieren auf dem Lehrplan im Fach Mathematik. Zuvor wurde die Lerneinheit an 20 Schulen im Land über zwei Jahre getestet.

Programmieren mit der ganzen Familie



Im Januar werden Programmierkurse für Familien in Luxemburg, Düdelingen und Diekirch angeboten. Interessierte können sich bereits jetzt anmelden unter Im Januar werden Programmierkurse für Familien in Luxemburg, Düdelingen und Diekirch angeboten. Interessierte können sich bereits jetzt anmelden unter www.educoding.lu/event . Außerdem werden hunderte Workshops für Schüler des vierten Zyklus angeboten unter www.digital.men.lu

Im Schuljahr 2021/2022 sollen die Schüler in dieser mathematischen Disziplin getestet werden, bevor sie auf eine Sekundarschule wechseln. Mit Beginn des Schuljahres 2021 wird es auch fächerübergreifend in den Zyklen eins bis drei auftauchen. Gleichzeitig wird der Stundenplan für die 7. Klassen der klassischen und allgemeinbildenden Sekundarschulen um einen neuen Kurs in den digitalen Wissenschaften erweitert. Das Fach wird dann schrittweise bis zum fünften Jahr (Klasse 11) ausgedehnt.

Das Bildungsministerium verfolgt mit dem neuen Schulfach sein erklärtes Ziel weiter, die Schüler durch Förderung individueller Fähigkeiten auf die späteren berufliche Laufbahn vorzubereiten. In diesem Rahmen sollen die Schüler lernen, wie Probleme gelöst und verstanden werden können. Dadurch wolle man die Kompetenz der Schüler stärken, auch komplexere Probleme zu lösen, wie Bildungsminister Claude Meisch betont.

Die Lehrerinnen und Lehrer, die ihren Schülern den neuen Stoff vermitteln sollen, haben ein spezielles Kit bekommen. Darin ist ein kleiner Roboter enthalten. Auf regionaler Ebene werden diese Lehrenden von 15 spezialisierten Lehrkräften unterstützt, flankiert von einer Reihe von Weiterbildungskursen.

(sg/L'essentiel)