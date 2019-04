«Wir wissen immer noch nicht, was London will»

In diesem Jahr feiert der Gründungsvertrag der Benelux sein 75-jähriges Bestehen. Am Dienstag fand im Mudam ein Treffen zwischen den Benelux-Regierungschefs und dem Ministerpräsidenten Nordrhein-Westfalens statt. Auf der Tagesordnung standen Gespräche über die Prioritäten des Großherzogtums, das in diesem Jahr die Benelux-Präsidentschaft übernimmt. Am Ende der Sitzung schien sich jedoch alles nur um den Brexit zu drehen. Offensichtlich scheinen alle von dem Thema gelangweilt zu sein. Hört man dem britischen Parlament zu, «hört man nur nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein... aber man weiß immer noch nicht was sie wollen», ärgert sich Bettel der «keinen Austritt mehr erwartet», sondern «einen Notaustritt».

Die gleiche Meinung teilt übrigens auch Charles Michel. «Sitzung nach Sitzung kann das britische Parlament nicht klar sagen, was sie wollen. Sie wissen zwar, was sie nicht wollen, aber nicht was sie wollen», sagt der belgische Premierminister. In diesem Zusammenhang ist es schwierig, Pläne für die Zukunft zu machen. «Die Briten haben bis zum 12. April, um eine Entscheidung zu treffen», so Mark Rutte. «Ein harter Brexit wäre eine schlechte Nachricht – sowohl für die Benelux-Staaten, als auch für die anderen EU-Länder und für die ganze Welt», sagte der holländische Regierungschef.

Die Frage der Europawahlen

Für Bettel und seine Amtskollegen «gibt es keinen rechtlichen Zweifel an den Europawahlen im kommenden Mai». Wenn die Briten am 26. Mai immer noch Mitglied der EU sind, müssen sie Europawahlen veranstalten. Andernfalls haben sie keinen Anspruch auf eine weitere Verlängerung der Brexit-Frist.

Neben den angesprochenen Themen legte Luxemburg außerdem seine Prioritäten für die Benelux-Präsidentschaft dar. Dazu gehören die Vertiefung des Binnenmarkts, der Energiewende, der Kampf gegen den Klimawandel und die Digitalisierung. Zum Klima möchte Bettel den jüngeren Generationen das Wort geben. «Es soll eine Benelux-Austauschplattform über Energiewandel geschaffen werden, an der junge Leute aus dem Benelux-Gebiet in Luxemburg teilnehmen werden. Sie sind für nachhaltige Perspektiven für den Klimawandel», betonte Bettel. Im Binnenmarkt sollen außerdem «die verbleibenden Hindernisse beseitigt werden». Der Benelux-Binnenmarkt – Nordrhein-Westfalien inbegriffen – zählt insgesamt 45 Millionen Menschen.

(Jérôme Wiss/L'essentiel)