Blutspender in Luxemburg trotzen der Pandemie

In Luxemburg mangelt es nicht an Blutkonserven. Ob es daran liegt, dass Blutspenden auch während des Lockdowns erlaubt war, lässt sich nicht hinreichend belegen, sicher ist aber: Die Bestände sind trotz – oder eben gerade wegen – der Gesundheitskrise stabil geblieben. «Wir hatten das Glück, keinen Blutmangel zu erleben», sagt Dr. Anne Schuhmacher, medizinische Leiterin des Bluttransfusionszentrums. Demnach habe das Land sogar der Klinik im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein mit Blutkonserven ausgeholfen.

Die soliden Bestände sind zum Teil auf den Rückgang der Krankenhausaktivitäten zurückzuführen. Aber auch auf die vielen Spender, die sich bis heute engagieren und regelmäßig spenden. «Ich habe im März während des Lockdowns gespendet. Ich hatte keine Angst, alles war gut geschützt. Deshalb bin ich wieder gekommen. Wir brauchen immer noch Blut», erklärt Maria, 31. Emilie Boland, Miss Luxemburg 2020, spendete zum ersten Mal Blut: «Als ich angekommen bin, wurde meine Temperatur gemessen, ich habe meine Hände desinfiziert und die Stifte sind Einwegstifte, es ist beruhigend».

Die Ärzte stellen immer noch einen zehnprozentigen Rückgang im August fest. «Das ist im Sommer aber relativ normal, wenn alle in den Urlaub fahren», bemerkt Dr. Schuhmacher. Doch auch im kommenden Herbst und Winter könnte es einen Mangel an Blutkonserven geben. «Wir müssen vorsichtig sein», sagt Andrée Heinricy, die für die Blutentnahme zuständig ist, «mit Beginn des neuen Schuljahres wird es auch die saisonale Grippe und andere Faktoren geben, die Menschen am Blutspenden hindert». zumal sich auch die Krankenhaustätigkeit normalisiert.

(Noémie Koppe/L'essentiel)