Versicherungen erhöhen Beiträge «drastisch»

Die luxemburgische Verbrauchervereinigung (ULC) beklagt, dass die Versicherungsgesellschaften in letzter Zeit «drastische Erhöhungen der Beiträge» vorgenommen haben. Nach Angaben des Verbands seien die Prämien für Wohngebäudeversicherungen in einigen Fällen um 15 Prozent und mehr erhöht worden. Die Verbraucherschützer halten es «für sehr zweifelhaft, dass Preiserhöhungen in dieser Größenordnung gerechtfertigt sein können».

«Es gibt indexierte Verträge, um eine Unterversicherung zu vermeiden, wenn die Versicherungssummen nicht ausreichen, um Schäden zu decken», erklärt Marc Hengen, Geschäftsführer der Vereinigung der Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften (ACA). Der Grund dafür liege in der aktuellen Situation der Knappheit bestimmter Güter und steigenden Kosten: «Die Kosten für Reparaturen sind höher, für Bauarbeiten, aber auch im Automobilbereich». Hengen weist darauf hin, dass «bei Verträgen, die eine Neuindexierung vorsehen, die Kunden über Änderungen informiert werden und ein Kündigungsrecht haben». Die Situation in Luxemburg sei nicht einzigartig, da die Preise für Versicherungen weltweit gestiegen seien.

Angesichts dieser Situation ist die ULC der Ansicht, dass «der Staat sehr wohl regulierend eingreifen kann», um zu verhindern, dass mehr Haushalte in die Armutsfalle geraten oder sich noch mehr verschulden. Marc Hengen entgegnet, dass die Unternehmen «private Akteure bleiben, deren Geschäft profitabel bleiben muss».

