Schulpflicht soll auf 18 Jahre verlängert werden

«Die Corona-Pandemie ist keine Ausrede, um unseren Bildungsauftrag aufzugeben», betonte Bildungsminister Claude Meisch (DP), bei der Vorstellung des Gesundheitsplans für den Beginn des Schuljahres 2021/2022. Er stellte am Montagmorgen die wichtigsten pädagogischen Schwerpunkte des neuen Schuljahres sowie der folgenden vor.

Demnach sieht ein in diesem Herbst vorgelegtes Gesetz vor, die Schulpflicht bald von 16 auf 18 Jahre zu verlängern. Eine Maßnahme, die drei Jahre lang gelten soll. «Es geht nicht darum, Kinder, die nicht mehr zur Schule gehen wollen, dazu zu zwingen», erklärt Meisch, «aber es werden alternative Vorschläge benötigt, wie beispielsweise über sozio-professionelle Integrationszentren». Die Summerschool werde fortgesetzt, und für Schüler, die die Schule abbrechen, ist ein alternatives Angebot geplant. Zumal der Anteil der potentiellen Schulabbrecher jedes Jahr bei etwa sieben bis acht Prozent der Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler liege, erklärt der Minister.

«Wir wissen nicht, wie die Zukunft aussehen wird, aber die Digitalisierung wird wichtig sein»

«Wir wissen nicht, wie die Zukunft aussehen wird, aber die Digitalisierung wird wichtig sein», erklärt Minister Claude Meisch und kündigte zudem eine Reihe von Maßnahmen an, die jungen Menschen helfen sollen, ein digitales Umfeld zu verstehen. Das Fach Informatik, das vergangenes Jahr in Zyklus 4 der Grundschulen eingeführt worden ist, soll demnach auf die Zyklen 1 bis 3 vorgezogen werden.

Die digitalen Wissenschaften werden ein neues Fach in der Sekundarstufe sein, das in diesem Jahr erstmals in den 7. Klassen von 18 freiwilligen Lycéen unterrichtet wird. In einer Pilotphase soll das Fach ab dem Schuljahr 2022/2023 in allen 7. und 8. Klassen – und später auch in der 9. Klasse unterrichtet werden. Algorithmen, kritisches Denken und Cybersicherheit sollen ebenso behandelt werden wie Datenbanken, Roboter sowie künstliche Intelligenz. Um den Mangel an IT-Arbeitsplätzen zu bekämpfen, wird im November in Belval ein Digital Learning Hub eröffnet.

