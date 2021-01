Eine Rückkehr zur Normalität im Sommer?

In wenigen Tagen wird es ein Jahr her sein, dass die Corona-Krise Europa erschütterte. Was damals noch als «Chinesisches Virus» bezeichnet wurde, verursachte die schlimmste Gesundheitskrise der Neuzeit, von der auch Luxemburg nicht verschobt geblieben ist. Mit den ersten Impfstoffen fragen sich nun alle, wann die Pandemie zu Ende sein wird. Im Interview mit L'essentiel glaubt Dr. Jean-Claude Schmit an «eine gewisse Normalisierung ab dem Sommer», obwohl es schwierig sei, Vorhersagen zu treffen.

Hierfür gebe es mehrere Gründe. Bis zum Sommer könnte Luxemburg die Mehrheit seiner Bevölkerung geimpft haben, insbesondere dank der Einführung des zweiten Impfstoffs, Moderna. Der Gesundheitsdirektor weist allerdings auf zwei unbekannte Variablen in der Gleichung hin: «Die Organisation, die eine große Herausforderung bleibt, und die Bereitschaft der breiten Öffentlichkeit, sich impfen zu lassen».

«Noch einige Monate mit Einschränkungen»

«Ab 40 Prozent geimpften Menschen wird die Verbreitung des Virus bereits stark verlangsamt», so Schmit. «Gruppenimmunität ist erst ab 70 Prozent erreicht.» Laut Schmit wird es aber nicht notwendig sein, diese Rate zu erreichen, um aus der Gesundheitskrise herauszukommen.

Auch die Rückkehr des guten Wetters ab dem Frühjahr sollte die Zahl der Neuinfektionen etwas eindämmen. «Das Risiko einer Übertragung ist geringer, wenn die Menschen draußen sind», erklärt Dr. Schmit. Bis es soweit ist, werde Luxemburg noch für einige Monate mit Einschränkungen leben müssen. Konkret bedeutet dies, «sich so weit wie möglich an die Situation anzupassen, indem einige Einschränkungen gelockert werden, wenn es die Situation zulässt, wohingegen sie verschärft werden, wenn das Risiko zu groß wird». Jean-Claude Schmit hofft auf «eine Art Gleichgewicht». «Wenn wir uns nur um die Gesundheit kümmern, ist ein Lockdown sinnvoll. Aber auch andere Aspekte sind in der Gesellschaft von grundlegender Bedeutung: die Wirtschaft, das soziale Leben und auch die psychologischen Auswirkungen», schließt er.

(Thomas Holzer/L'essentiel)