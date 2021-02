«Es gab immer Dinge, die wir nicht wissen konnten»

L'essentiel: Hätten Sie sich vorstellen können, dass ihr erstes Jahr im Amt als Gesundheitsministerin so ausfallen würde?

Paulette Lenert (LSAP): Nein. Eindeutig nicht. Und die kommenden Monate werden nicht weniger stressig. Die Mutationen, die Frage nach den Impfstoffen: Jede Woche gibt es etwas Neues. Ich werde mich erst etwas zurücklehnen können, wenn die Pandemie endgültig vorüber ist.

Haben Sie gezögert, als Ihnen der Posten als Ministerin angeboten wurde?

Nein. Ich wusste, dass es eine Herausforderung wird, aber ich habe mit großer Freude zugesagt.

Haben Sie das schon einmal bereut?

Auch das nicht. So bin ich einfach nicht. Aber ich hatte schon Momente, in denen ich gezweifelt, den Gedanke aber schnell verdrängt habe. Ich glaube, so geht es jedem manchmal. Ich sage mir, dass in sechs Monaten alles besser sein wird. Ich weiß aber auch, dass sechs Monate bei diesem Tempo sehr lang werden können.

Über was haben Sie sich im zurückliegenden Jahr besonders gefreut?

Über die Vielfalt der Solidarität. Ich finde, dass das diese Krise auch ein bisschen geprägt hat. Ich weiß, dass ich mich auf viele Menschen verlassen kann.

Was waren die schmerzhaftesten Momente?

Das Gefühl, das man hat, wenn man sich sehr anstrengt aber einfach nicht zum Ziel kommt, ist nicht schön. Oder wenn man mit einem exponentiellen Wachstum der Fallzahlen, wie im Oktober, konfrontiert ist und man genau weiß, dass mehr Infektionen mehr Todesfälle bedeuten. Hinter jedem Verstorbenen stehen eine Familie und ein Freundeskreis. Das ist besonders schwer.

Haben Sie Fehler gemacht?

Es gab immer wieder Dinge, die wir einfach nicht wissen konnten. Rückblickend hätte ich einige Dinge natürlich anders gemacht, aber ich würde nicht sagen, dass es zu dem Zeitpunkt der Entscheidung ein Fehler war. In einem Jahr werden wir sicherlich wissen, wo wir offensichtliche Fehler gemacht haben und werden daran wachsen. Beispielsweise haben wir im Oktober einen Anstieg der Viruskonzentration im Abwasser festgestellt, aber etwa eine Woche zu spät darauf reagiert. Aber das wussten wir erst im Nachhinein. Wir werden weiterhin versuchen, mit dem Wissen, das wir haben, unser Bestes zu geben.

Auf was sind Sie stolz?

Auf das Engagement meiner Mitarbeiter. Sie waren von Anfang an mit großem Enthusiasmus bei der Sache und sind es immer noch. Es ist manchmal wirklich nicht einfach. Trotzdem zählt keiner seine Arbeitsstunden.

Von der Anwältin zur Gesundheitsministerin. War das ein Kulturschock?

Nein, weil es ein verbindendes Element gibt: den öffentlichen Dienst. Mein berufliches Leben dreht sich schon immer darum und es gibt eine Menge Gemeinsamkeiten. Wir haben Experten in jeder Abteilung. Meine Aufgabe ist es, diese Abteilungen zu leiten. Für jemanden, der aus der Privatwirtschaft kommt, wäre die Umstellung sicherlich viel größer gewesen.

Was sagt die Juristin zu Einschränkung der Bürgerrechte?

Das ist eine Frage, die sich stellen wird. Wir handeln in einem Notfall und müssen daher in die Rechte eingreifen. Eine Pandemie gibt uns nicht den Raum, die rechtlichen Fragen bis zum Kern zu behandeln. Das ist schlichtweg nicht möglich. Wir müssen oft schnell handeln. Auf rechtlicher Ebene kommen auch noch viele Fragen auf uns zu. Beispielsweise, ob Geimpfte einen Teil ihrer Rechte zurückbekommen. Diese Forderungen werden kommen. Wir müssen mit den Beschränkungen, die wir einführen, sehr vorsichtig sein. Und um es nochmal klarzustellen: Es wird keine Impfpflicht geben.

Apropos Impfungen: Das russische Präparat «Sputnik V» hat eine sehr hohe Wirksamkeit. Was halten Sie davon?

Wenn er von der Europäischen Arzneimittelagentur zugelassen wird, sehe ich keinen Grund, warum die EU kein Interesse an diesem Hersteller haben sollte.

Hat Sie das Misstrauen gegenüber der Politik, den Medien, der Wissenschaft überrascht?

Das ist in Krisensituationen dieses Ausmaßes unausweichlich. Politiker sind exponiert, weil sie Entscheidungen treffen müssen. Wir schauen auf die Wissenschaft, weil wir hoffen, die Antworten zu finden, die es vielleicht einfach noch nicht gibt. Das führt zu Spannungen und ist normal. Menschen mögen das Unbekannte, die Ungewissheit nicht. Auch die Politik und die Wissenschaft können nicht auf alles sofort eine Antwort haben. Und das erzeugt Frustration.

Hatten Sie schon Meinungsverschiedenheiten mit Premierminister Bettel?

Nein, überhaupt nicht. Er ist ein Mensch, der einen sehr ausgeprägten Sinn für das Soziale hat und wir denken sehr ähnlich. Wir mussten eine Krise managen und Verantwortung für die Entscheidungen übernehmen, die wir treffen. Wir haben beide nicht nur die gesundheitliche Lage im Blick, sondern das komplette gesellschaftliche Leben. Wir versuchen, das Beste Ergebnis für unser Land zu erzielen. Die Wirtschaft ist genauso ein Teil davon, wie Krankenhäuser oder Schulen. Es geht darum eine Balance zu finden. Ich habe noch nie eine Maßnahme widerwillig ankündigen müssen. Schwer war, während des Sommers anzukündigen, dass gewisse Maßnahmen aufrecht erhalten werden müssen, obwohl die Zahlen so niedrig waren. Aber wir wussten, dass es irgendwann wieder losgehen würde.

Schaffen Sie es von Zeit zu Zeit eine Pause einzulegen?

Ich versuche es immer wieder. Aber es ist so gut wie unmöglich.

Was können wir aus dieser Krise lernen?

Sie hat viele Schwachstellen aufgedeckt. Beispielsweise, dass das Land im Gesundheitswesen sehr abhängig von den Grenzgängern ist. Wir müssen diese Berufe auch wieder für die Luxemburger attraktiver machen.

Wo sind wir in einem Jahr?

Ich schätze, wir werden an die Pandemie zurückdenken und froh sein, dass sie der Geschichte angehört. Ich hoffe, dass wir alle nach der Krise genauso fest zusammenhalten wie während der Krise.

Und Sie?

Ich muss habe noch sehr viele weitere Themenfelder zu bearbeiten. Aber darauf freue ich mich. Ich will vor dem Ende der Legislaturperiode noch Vieles anpacken.

(Nicolas Martin/L'essentiel)