«Mit welchem Geld sollen wir wieder aufbauen?»

«Als die Sauer zu steigen begann, kamen die Bauern mit ihren Traktoren, um uns bei der Evakuierung der Wohnwagen zu helfen. Wir mussten die Urlauber davon überzeugen, dass sie abreisen müssen», erzählt Patrick Hierthes vom Rosporter Tourismusverband, der auch den Campingplatz betreibt.

Wie auf vielen Campingplätzen im Land ist nun die Zeit des Aufräumens gekommen. «Ich weiß nicht, wie hoch der Einkommensverlust sein wird und die Höhe des Schadens müssen wir noch abschätzen», so Hierthes. «Aber ich hoffe, dass wir in 14 Tagen wieder öffnen können. In Born hatten sie nicht so viel Glück», sagt er.

Im nahegelegenen Born ist der Campingplatz «Um Salzwaasser» verwüstet. «Ich suche in den Trümmern nach meinem Herd und meinem Gefrierschrank», berichtet Fatima, die einen Ganzjahresplatz hatte. Auch Jos Schoellen vom Tourismusverband Born-Moersdorf sieht sich Problemen ausgesetzt: «Die Versicherung hat mir bereits mitgeteilt, dass sie nicht zahlen wird. Wir hatten gerade das Restaurant und die Rezeption neu gestaltet. Wir hatten einige Ideen, wie zum Beispiel einen neuen Stellplatz für Wohnmobile». «Mit welchem Geld sollen wir das wieder aufbauen?», fragt Monique Pissinger, die Präsidentin des Verbandes. «Und ist es das wert, wenn es in zehn Jahren wieder passiert?»

(Séverine Goffin/L'essentiel)