Dritte Dosis könnte auch in Luxemburg kommen

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat kürzlich eine dritte Dosis des Impfstoffs für alle Personen, die mit Pfizer geimpft wurden, empfohlen. «Auffrischungsdosen von Comirnaty können für Personen ab 18 Jahren in Betracht gezogen werden, und zwar mindestens sechs Monate nach der zweiten Dosis», so die EMA in einer Erklärung, die sich auf den Handelsnamen des Impfstoffs von Pfizer bezieht. Die Entscheidung werde aber von den Gesundheitsbehörden auf nationaler Ebene getroffen.

In Luxemburg ist eine solche Entscheidung noch nicht getroffen worden, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums auf Anfrage von L'essentiel. «Derzeit gibt es keine Pläne, diese Möglichkeit in Luxemburg anzuwenden». Und auch der Oberste Rat für Infektionskrankheiten (CSMI), dessen Stellungnahmen zur Impfung seit Beginn der Kampagne aufmerksam verfolgt werden, «ist in dieser Phase noch nicht befasst worden».

72 Prozent in Luxemburg mit Pfizer geimpft

Diese Möglichkeit könnte jedoch schon bald Gestalt annehmen. Vergangene Woche erklärte Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP), es sei kein Geheimnis, dass alle Forscher an einer dritten Dosis des Covid-Impfstoffs arbeiteten. «Wir gehen davon aus, dass unser CSMI eine Empfehlung in dieser Richtung abgeben wird, aber ein genaues Datum steht noch nicht fest», sagte Lenert, rechnet aber in den kommenden Wochen damit.

Die dritte Dosis ist zunächst nur auf den Impfstoff von Pfizer beschränkt. Dennoch werden viele Menschen in Luxemburg davon betroffen sein. Es handelt sich um den mit Abstand am weitesten verbreiteten Impfstoff des Landes. Nach Angaben des ECDC (Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten) hat Luxemburg 554.208 Dosen des Pfizer-Impfstoffs verabreicht, das sind rund 72 Prozent der Gesamtmenge. Vorläufig bietet Luxemburg eine dritte Impfdosis nur für Personen an, die älter als 75 Jahre sind, an der Dialyse hängen oder im Altersheim leben.

(jw/nm/L'essentiel)