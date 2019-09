Luxair auf Platz 8 beim AirHelp Score 2019

Die Website AirHelp setzt sich dafür ein, dass Fluggäste nach Flugausfällen und Verspätungen eine Entschädigung erhalten. Gleichzeitig bringt man jedes Jahr ein Ranking heraus, bei welchem die Airlines nach Service, Pünktlichkeit und Forderungsbearbeitung bewertet werden.

Die luxemburgische Fluggesellschaft Luxair hat es auf einen respektablen achten Platz geschafft und konkurriert im Ranking mit den Top-Airlines der Branche. So führt Branchen-Liebling Qatar Airways die Liste an, gefolgt von American Airlines und Aeromexico. Luxair reiht sich zwischen der kanadischen Westjet und der österreichischen Austrian Airlines ein. Die deutsche Lufthansa folgt erst auf Platz 24, Air France liegt mit Platz 19 etwas weiter vorne.

Best Airlines for Passenger Experience, in 2019:



1.???????? Qatar Airways

2.???????? American Airlines

3.???????? Aeromexico

4.???????? SAS Scandinavian Airlines

5.???????? Qantas

6.???????? LATAM Airlines

7.???????? WestJet

8.???????? Luxair

9.???????? Austrian Airlines

10.???????? Emirates



(AirHelp) pic.twitter.com/DFhaZwdCbp