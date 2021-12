«Unsere Solidarität bleibt entscheidend»

Großherzog Henri erinnerte in seiner Weihnachtsansprache an die Grundwerte des Zusammenlebens: «Hilfsbereitschaft, Mitgefühl, Solidarität und Respekt». Diese Werte, so betonte der Souverän, «müssen uns in einer Zeit leiten, in der die Pandemie noch immer präsent ist». Obwohl das Coronavirus noch immer unseren Alltag bestimmt, gab sich das Staatsoberhaupt optimistisch. «Dank der enormen wissenschaftlichen Anstrengungen und der internationalen Zusammenarbeit konnten Impfstoffe und Medikamente entwickelt werden, die es uns ermöglichen, das Virus allmählich unter Kontrolle zu bringen».

Henri betonte jedoch, dass dies eine langwierige sei, vor allem wegen der Mutationen des Virus. «Eine gemeinsame Anstrengung ist unerlässlich, und jeder muss Verantwortung übernehmen», so der Großherzog, für den «die Solidarität innerhalb unserer Gesellschaft entscheidend bleibt». Die Impfung sei das einzige Mittel, um diese Pandemie in den Griff zu bekommen, sagte Henri und ergänzte: «In einer Demokratie hat jeder das Recht frei zu entscheiden. Man sollte jedoch bedenken, dass die Freiheit des Einzelnen dort endet, wo die Freiheit der anderen beginnt. Diese Freiheit umfasst auch unsere Sicherheit und unsere Gesundheit».

« Gewalt ist nie eine Lösung »

Außerdem bedeute Demokratie, «die Entscheidungen der Mehrheit zu respektieren» – auch in Luxemburg, wo sich eine große Mehrheit der Menschen dafür entschieden habe, sich impfen zu lassen und die Anweisungen zur Bekämpfung der Pandemie zu befolgen. «Es ist unbestreitbar der falsche Weg, dies durch den Einsatz von Gewalt ändern zu wollen. Gewalt ist nie eine Lösung und wird in unserem Rechtsstaat nicht geduldet», erklärte Henri in Bezug auf die jüngsten Ausschreitungen bei den Protesten gegen die Gesundheitsmaßnahmen.

Auch wenn die Gesundheitskrise immer noch «schwer auf der Moral und dem Leben der Menschen in Luxemburg lastet», gebe es noch andere große Herausforderungen, die bewältigt werden müssten. «Der Schutz der Umwelt liegt mir besonders am Herzen. Die schrecklichen Überschwemmungen, die in diesem Jahr in unserem Land und in der Großregion großes Leid verursacht haben, sind ein weiteres Beispiel dafür, dass hier dringender Handlungsbedarf besteht», sagte Henri. Von den Jugendlichen, die regelmäßig im Kampf gegen die Klimakrise auf die Straße gehen, zeigte sich der Großherzog tief beeindruckt: «Für sie geht es um nicht weniger als ihre Zukunft und sie haben das Recht, zu den Diskussionen beizutragen und ihre Ideen einzubringen».

Zum Thema Armut erklärte der Großherzog, dass «wir als Gesellschaft die Pflicht haben, diese Menschen besonders zu unterstützen und ihnen die Hand zu reichen.» Diese Unterstützung sei auch auf globaler Ebene angebracht. «Wir teilen das gleiche Schicksal und das Virus und seine Folgen können auch nur durch eine globale Anstrengung überwunden werden», so der Souverän.

