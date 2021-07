Verdächtiger im Bonneweg-​​Fall auf freiem Fuß

Einer der Verdächtigen im Fall des im Januar 2021 getöteten Schülers in Bonneweg ist Ende Mai aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Die Gesetzeslage habe eine weitere Unterbringung des zum Tatzeitpunkt 17 Jahre alten Verdächtigen nicht mehr zugelassen, wie die Justiz am Mittwoch mitteilte. Der Tatverdächtige sei im Mai volljährig geworden. Deshalb habe man keine andere Wahl gehabt, als ihn zu entlassen.

Die Gesetzeslage erlaube es nicht, den jungen Mann länger in Untersuchungshaft zu behalten. Erst mit Abschluss der Ermittlungen erlaubt das Gesetz es der Justiz, den 18-Jährigen wieder in Haft zu nehmen. Eine erneute Inhaftierung kann laut Justiz jedoch nur aufgrund einer anderen Rechtsgrundlage erfolgen. «Da die Ermittlungen noch im Gange sind, hat die Staatsanwaltschaft keine andere Wahl, als abzuwarten, bis sie abgeschlossen sind», so heißt es in der Stellungnahme. «Der betreffende junge Mann steht nicht unter Auflagen, sondern nimmt derzeit an einem psycho-pädagogischen Projekt teil», teilte die Staatsanwaltschaft auf Anfrage von L'essentiel mit.

Nach der tödlichen Auseinandersetzung am 26. Januar 2021 hatten die Ermittler zwei Minderjährige unter dringendem Tatverdacht verhaftet. Sie waren auf Beschluss des Untersuchungsrichters in der Jugendhaftanstalt Unisec untergebracht worden.

(jg/L'essentiel)