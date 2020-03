Bio-​​Landwirtschaft soll bis 2025 auf 20 Prozent steigen

In Luxemburg gibt es heute 148 Bio-Produzenten. Darunter «88 Landwirte, 15 Gemüsebauern, 15 Weinbauern, 11 Obstbauern und 19 Imker», so die Angaben des Landwirtschaftsministeriums. Der Anteil dieses ökologischen Sektors, der in den letzten zwei Jahren zugenommen hat, macht jedoch nur fünf Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus. Sie liegt unter dem europäischen Durchschnitt von etwa sieben Prozent.

«Der Obst- und Gemüseanbau im Land ist nur schwach entwickelt», bedauert der Minister Romain Schneider, der am Freitag neue Maßnahmen vorgestellt hat. Das Ziel ist klar formuliert: «Bis zum Jahr 2025 sollen 20 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche Luxemburgs ökologisch bewirtschaftet werden». Um dies zu erreichen, werden innerhalb der Regierung 11,4 Millionen Euro für das Jahr 2025 bereitgestellt. Im Vergleich dazu stehen lediglich zwei Millionen Euro im Jahr 2020.

Die Stärkung der ökologischen Landwirtschaft erfordert eine Umstrukturierung des Sektors, von der Produktion bis zur Vermarktung. So werden «die Prämien erhöht», um neue und bestehende Landwirte zu überzeugen. «Viele der wichtigsten Lebensmittel, die für die Zubereitung von Mahlzeiten benötigt werden, werden auf nationaler Ebene gar nicht produziert», sagt Romain Schneider, der «die Produktion und die Nachfrage steigern und ausbalancieren will.»

(Nicolas Chauty/L'essentiel)