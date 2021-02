«Wer ins Autohaus kommt, der kauft auch ein Auto»

Die 57. Ausgabe des Luxemburger Autofestivals ist in vollem Gange. Dennoch ist es noch ein wenig früh, um in den Autohäusern Bilanz zu ziehen. Eine Tendenz sei jedoch bereits zu erkennen: «Es werden weniger Autos verkauft, auch wenn die Situation nicht katastrophal ist», wie Philippe Mersch L'essentiel mitteilte. Der Präsident des Luxemburger Autohändlerverbands Fedamo zog allgemein eine positive Zwischenbilanz – trotz der etwas außergewöhnlichen Umständen, unter denen das Event dieses Jahr stattfinden muss. Da die verkaufsoffenen Sonntage coronabedingt abgesagt wurden, wurde entschlossen, das Autofestival um zehn Tagen – bis zum 13. Februar – zu verlängern. An den Sonntagen erziele man für gewöhnlich rund 15 Prozent des gesamten Umsatzes während des Festivals, erklärt Mersch. Innerhalb der einen Woche könne man diese Verlust unmöglich ausgleichen.

Das Positive dabei sei aber, dass Kunden zu jeder Zeit bei ihrem Autohändler vorbeischauen können. Gleichzeitig komme bei den Kunden die Möglichkeit im zur vorherigen Terminbuchung gut an. Laut Mersch seien sie besser informiert und würden schneller Entscheidungen treffen. Die Verkäufer könnten sich dementsprechend mehr Zeit für das Anbieten von Probefahrten sowie für die Beratung über die verschiedenen Antriebsvarianten nehmen.

Dennoch sei die Anzahl der Besucher in den Ausstellungsräumen verständlicherweise deutlich geringer als normal, erklärt der Fedamo-Präsident. Aber diejenigen, die vorbeischauen, seien auch da, um zu kaufen, freut sich Mersch.

(Mathieu Vacon)