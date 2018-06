LeasePlan stellt sich für die Zukunft auf

Der niederländische Autovermieter LeasePlan hat sich seit seiner Niederlassung im Großherzogtum vor 30 Jahren stark entwickelt. Die Luxemburger Zweigstelle verwaltet heute eine Flotte von 9000 Fahrzeugen für 1.000 Kunden, dreimal mehr als im Jahr 2003.

«Wir arbeiten mit sehr großen Unternehmen zusammen, aber kleine und mittlere Firmen haben zunehmendes Interesse gezeigt», sagt Joel Fernandes, Country Manager der Marke. «Deshalb haben wir unsere Organisation auf den Mittelstand ausgerichtet, der rund 60 Prozent unserer Kunden repräsentiert. Sie brauchen Schnelligkeit, Flexibilität und wettbewerbsfähige Preise.»

LeasePlan Luxemburg, das rund 100 Mitarbeiter beschäftigt, wird sich in den kommenden Monaten mit der Ankündigung globaler, digital verankerter Angebote auch an Privatkunden wenden. Innovation und Technologie sind Teil der Unternehmensstrategie, die gerade erst mit «ehrgeizigen» Lösungen für die Elektromobilität vorgestellt wurde. LeasePlan will sich ab Beginn des nächsten Jahres auch auf dem Gebrauchtmarkt positionieren, indem es gegenüber dem Hauptsitz in Leudelingen eine weitere Filiale eröffnet. Dort sollen Mietautos am Ende des Leasingvertrages verkauft werden. Eine Anbindung an eine Online-Plattform ist ebenfalls geplant.

(Mathieu Vacon/ L´essentiel)