Neue Regeln für Radler sind kein Muss für Gemeinde

Die neuen Bestimmungen des Code de la Route für Radfahrer gelten ab dem 1. Mai. Die Regierung führt allerlei Neuerungen wie orangefarben blinkende Ampeln an Kreuzungen, durchgehende Bürgersteige und Radwege (begrenzt auf 30 Stundenkilometer mit Vorrang für Radfahrer) ein. Die Kommunen können «bei Bedarf auf die Infrastruktur zurückgreifen. Es gibt also keine Verpflichtung, sondern nur Möglichkeiten», sagt Dany Frank, Sprecherin im Ministerium für Infrastruktur.

Dasselbe gelte laut Ponts et Chaussées für Nationalstraßen. «Es gibt aber noch kein Pilotprojekt», teilt die Behörde mit. In der Hauptstadt sollen bei Regeln zu Sackgassen einige Anpassungen vorgenommen werden «wo sie angebracht sind», teilt der Service de la Ville mit. Für die anderen Maßnahmen werde eine Analyse im Hinblick auf eine mögliche Umsetzung durchgeführt. Ein «Pilotprojekt» sei in Zusammenarbeit mit der Polizei vorgesehen.

Spezielle Fahrradwege wurden bereits in den letzten Jahren entwickelt. Man wolle sich ein Beispiel an Bertringen und Düdelingen nehmen, wo man beispielsweise bereits entgegen der Fahrtrichtung in Einbahnstraßen im Quartier Brill fahren darf.

(Thomas Holzer/L'essentiel)