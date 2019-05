Aus 40 Euro ein Unternehmen aufbauen

Das My First Enterprise (MFE)-Programm gibt es seit zwei Jahren. Der von der gemeinnützigen Organisation Jonk Entrepreneuren ins Leben gerufene Workshop führte in diesem Jahr 220 Schüler im Alter von 15 bis 16 Jahren in die Welt des Unternehmertums ein. Die Idee ist einfach. Zehn Wochen lang versuchen die Gruppen von drei bis vier Gymnasiasten mit einem Anfangskapital von 40 Euro ein Unternehmen auf die Beine zu stellen. Dieses soll durch Kauf und Verkauf von Produkten oder Dienstleistung wachsen. Jede Gruppe listet ihre unternehmerischen Aktivitäten auf und führt Buch. Wie im richtigen Leben.

Im Finale, in dem 16 Teams angetreten sind, haben die «Mäppchen-Macher» gewonnen. Das wurde am Mittwochabend bekannt gegeben. Für Giulia, Iris, Christina und Sammy ist es der Sieg am Ende eines langen Lernprozesses. «Mit 40 Euro haben wir es geschafft, zunächst zwei Kits herzustellen. Dann erlaubte uns der Verkauf, mehr zu investieren. Am Ende haben wir dann 33 verkauft», fasst die Schülerin des Lycée Aline-Mayrisch in Luxemburg zusammen. «Zuerst hatten wir Schwierigkeiten beim Nähen mit der Maschine», erinnert sich Sammy lächelnd. Doch dann hat sich die Mühe ausbezahlt. Die Schüler planen, das Abenteuer fortzusetzen.

(Patrick Théry/L'essentiel)