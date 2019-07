Der Juni 2019 hat Wetter-​​Geschichte geschrieben

Der vergangene Juni geht in die Wetter-Geschichte ein: Mit im Schnitt 19,5 Grad liegt er 3,6 Grad über dem sonstigen Temperaturschnitt der letzten 40 Jahre (15,9 Grad). Dabei fällt natürlich die Hitzewelle zum Ende des Monats stark ins Gewicht.

So waren es am 26. Juni stolze 34,7 Grad – der bisher heißeste Tag des Jahres und der zweitheißeste überhaupt in Luxemburg seit 1947. Der Juni kam insgesamt auf 302,6 Sonnenstunden – der Rekord liegt mit 334,2 Sonnenstunden im Juni 1976. Was den Niederschlag betrifft, kam das Großherzogtum auf 33 Prozent weniger Niederschlagsmenge als im Monatsdurchschnitt.

Der Juni 2019 ist nach dem Monat aus dem Jahr 2003 der heißeste Juni seit 1947 gewesen. Die höchste Rekordtemperatur jemals mit 37,9 Grad wurde am 8. und 12. August gemessen.

(nc/L'essentiel)