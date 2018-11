Französische Gendarmerie tankt jetzt in Luxemburg

Diese Bilder bringen viele Franzosen in Rage: Inmitten heftiger Proteste im Nachbarland wegen höherer Steuern auf Diesel und Benzin sind jetzt Fotos aufgetaucht, die französische Gendarmen beim Tanken in Luxemburg zeigen. In Frankreich kostet der Liter Diesel derzeit mehr als 1,50 Euro, in Luxemburg nur 1,162 Euro.

Hintergrund



Frankreich will mit der höheren Besteuerung von Kraftstoff gegen die Luftverschmutzung im Land ankämpfen. Präsident Emmanuel Macron zufolge gehen die höheren Preise an der Tankstelle zum größten Teil auf den gestiegenen Ölpreis zurück. Gegen die Steuererhöhung hat sich unter dem Obergriff «Gilets Jaunes» (dt.:«Gelbe Westen») ein landesweiter Protest formiert. Der Begriff geht auf die gelben Warnwesten zurück, die französische Autofahrer immer dabeihaben müssen.



Die Steuern für Diesel-Kraftstoff in Frankreich sind seit Jahresbeginn um 7,6 Cent pro Liter gestiegen. Für Benzin sind demnach 3,9 Cent mehr Steuern zu zahlen. Eine weitere Anhebung ist für das kommende Jahr geplant. (dpa)

Trotz vieler negativer Kommentare von Internet-Nutzern ist es völlig legal, dass französische Gendarmen in Luxemburg ihre Dienstwagen betanken. «Die Gendarmerie verfügt über Tankkarten von verschiedenen Kraftstoffanbietern (beispielsweise Total oder Esso). Diese Karten sind sowohl in Frankreich als auch im Ausland gültig», teilt die französische Gendarmerie auf Nachfrage von L'essentiel mit.

Es habe jedoch keinerlei Weisung gegeben, dass Beamte künftig nach Luxemburg zum Tanken fahren sollen, um Kosten zu sparen. Die Tankstopps der Gendarmerie im Großherzogtum finden angeblich nur im Rahmen von dienstlichen Auslandsfahrten – beispielsweise Treffen mit ausländischen Kollegen, Praktika oder aufgrund grenzüberschreitender Ermittlungen – statt.

(L'essentiel)