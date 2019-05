Steuern von Singles werden erneut diskutiert

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Mitglieder des Petitionsausschusses waren in letzter Zeit sehr beschäftigt. Neben der Petition zum Verbot von Jagdfallen, über die am 9. Juli diskutiert wird, steht auch noch eine Debatte über die Petition mit 5682 Unterschriften zu den Bankgebühren an. «Ich möchte, dass wir das noch vor den Sommerferien abhaken», erklärte die Vorsitzende des Petitionsausschusses, Nancy Arendt (CSV).

Doch damit nicht genug. In dieser Woche ist die Petition zur Besteuerung von Alleinstehenden abgelaufen, mit mehr als 4500 Unterschriften, die nötig sind, um in der Chamber diskutiert zu werden. Es bleibt abzuwarten, wann dies geschehen wird.

Aktuell sind noch sieben neue Petitionen zur Unterzeichnung auf der Website der Chamber offen. Eine unter ihnen fordert auch, dass in Restaurants und Cafés kostenlos Wasser zur Verfügung gestellt wird.

(L'essentiel)