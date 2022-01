Anrufe erlebten Comeback bei Silvestergrüßen

«Wir haben uns für 2020 ein frohes neues Jahr gewünscht und dann noch einmal für 2021...für 2022 wünschen wir uns nur noch viel Glück.» In den sozialen Netzwerken hat die Coronakrise einen gewissen Galgenhumor hervorgebracht, was Neujahrsgrüße betrifft. Wie diese übermittelt werden, hat sich in den vergangen drei Jahren noch einmal stark geändert.

Dass das Zeitalter der SMS vorbei ist, ist nichts Neues. Drastisch sind die Zahlen dennoch. Verzeichnete der Mobilfunkanbieter Post zum Jahreswechsel 2018/2019 noch 1,49 Millionen versendete SMS, waren es diesmal gleich viermal weniger: Nur noch 379.300 Stück wurden zwischen dem 31. Dezember und 1. Januar verschickt. Vergangenes Jahr waren es immerhin noch rund doppelt so viele. Der Anbieter Orange stellte seinerseits einen Rückgang um 14 Prozent im Vergleich zu letztem Jahr fest.

Mehr Daten, mehr Anrufe

Stattdessen setzten viele Nutzer auf Instant Messaging und die sozialen Netzwerke, um ihre Wünsche zu übermitteln, was den mobilen Datenverkehr steigen ließ. 165 Terabyte wurden bei Post dieses Silvester verbraucht, 21 Prozent mehr als im Vorjahr und dreimal so viel wie 2018, als es gerade mal 50,2 Terabyte waren.

Doch noch etwas habe sich geändert, wie Barbara Fangille von Orange berichtet. «Unsere Kunden sind immer noch sehr digital, aber in diesem Jahr haben wir einen deutlichen Anstieg der Anrufe während des Silvesterabends festgestellt. Ein Bedürfnis nach dem Persönlichen und nach Nähe, was wir mit der Corona-Situation erklären.»

(jfc/L'essentiel)