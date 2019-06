430 Kilometer neue Radwege in Luxemburg

Artikel per Mail weiterempfehlen

Je nach Umweltbelastung kann die Machbarkeitsstudie eines Radweges bis zu zwei Jahren dauern. «Das heißt, genauso lange, wie für eine Straße», sagt Danielle Frank vom Ministerium für Mobilität und öffentliche Arbeiten.

Der Straßenbauverwaltung Ponts et Chausées steht in den kommenden Monaten viel Arbeit bevor. Nach dem Gesetzentwurf, der gerade dem Staatsrat zur Genehmigung vorgelegt wurde, werden «noch etwa 430 Kilometer an Radwegen gebaut». Derzeit verfügt das im Jahr 1999 aus der Taufe gehobene nationale Netz – neben den von den Gemeinden eingerichteten Fahrradwegen – über mehr als 630 km Strecke.

Große Kostenunterschiede

Im Jahr 2018 wurde 19,1 Kilometer nationaler Fahrradweg gebaut, davon waren 6,6 Kilometer befestigt. 18,3 Kilometer waren im Bau und 77 weitere Kilometer in der Planung. Darüber hinaus wurden 221 Kilometer einer Machbarkeitsstudie unterzogen.

Die Kosten für die Radwege seien variabel. «Ein unbefestigter Weg, auf dem man nur Schilder anbringen muss, kostet pro Kilometer ein paar Hundert Euro. Ein neuer geteerter Weg, auf dem es auch kleine Brücken und Fußgängerüberwege gibt, kostet im Schnitt etwa 580.000 Euro pro Kilometer», sagt Frank.

(Séverine Goffin/L'essentiel)