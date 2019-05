Bei der Beerdigung des Großherzogs dabei sein

Trotz eher ungemütlicher Wetteraussichten von sieben Grad werden am Samstagmorgen zahlreiche Menschen in der Hauptstadt zur Beerdigung von Großherzog Jean erwartet, der am 23. April im Alter von 98 Jahren gestorben ist. Zu diesem Anlass werden besondere Vorkehrungen getroffen. Zur Erinnerung: Die Beisetzung von Jean mit Prozessionen und Danksagungen findet in der Kathedrale Unserer Lieben Frau statt. In weniger als einer Stunde sind am vergangenen Montag die öffentlichen Plätze für die Trauerfeier vergeben worden. Für diejenigen ohne Sitzplatz wird die Beerdigung ab 10 Uhr live auf einer Großleinwand auf der Place d'Armes im Zentrum der Stadt Luxemburg übertragen. So soll allen Trauernden ermöglicht werden, an der Beerdigung von Großherzog Jean teilnehmen zu können.

Praktisch: Die Busse der Stadt Luxemburg sind jeden Samstag kostenlos, so natürlich auch am 4. Mai, dem Tag der Beerdigung. Darüberhinaus werden die Bahnarbeiten, die für die Schließung der Abschnitte Luxemburg-Sandweiler/Contern und Luxemburg-Dommeldingen erforderlich sind, verschoben, sodass die Züge fahren können. Was den Zugverkehr allgemein angeht, werde sich die CFL eigenen Angaben zufolge auf eine höhere Anzahl von Fahrgästen als üblich einstellen.

Für Autofahrer gut zu wissen: Der Parkplatz an der Place de l'Europe am Kirchberg ist am Samstag von 6 bis 23.30 Uhr kostenlos. Die Parkplätze Knuedler und Saint-Esprit sind bis 14 Uhr nicht zugänglich. Auch die Straßen rund um den großherzoglichen Palast werden für den Verkehr gesperrt und dürfen am Samstagmorgen nicht zum Parken benutzt werden.

Trauerzug durch die Straßen

Die Prozession zwischen dem Palast, in dem Großherzog Jean seit vergangenem Sonntag ruht, und der Kathedrale wird durch die anliegenden Straßen führen. Der Trauerzug mit Sohn und Großherzog Henri sowie der gesamten großherzoglichen Familie an der Spitze wird den Palast um 11 Uhr zu Fuß in Richtung Kathedrale über die Rue de la Reine, Rue du Fossé und Rue Notre-Dame verlassen. Die Messe wird von 11.15 bis 12.45 Uhr stattfinden. Der Großherzog wird im Anschluss in der Krypta der Luxemburger Kathedrale begraben.

(jw/L'essentiel)