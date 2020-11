Opposition will Klarheit über LUXEOSys-​​Kosten

Das Bild allein wäre schon eine Nachricht wert: Vier Mitglieder der vier Luxemburger Oppositionsparteien haben am Mittwoch zu einer gemeinsamen Pressekonferenz geladen. Thema waren die explodieren Kosten des LUXEOSys-Projekts für ein Satellitenüberwachungssystem. Das Projekt war 2018 durchgewunken worden, doch wegen der gestiegenen Kosten soll erneut über das Projekt abgestimmt werden.

«Wir hatten über ein 170 Millionen Euro-Projekt abgestimmt. Dann kam im März Verteidigungsminister François Bausch zu uns und teilte uns mit, dass es bis zu 180 Millionen Euro mehr verschlingen würde», sagt Diane Adehm (CSV). Schließlich sei das Budget auf insgesamt 310 Millionen Euro reduziert worden, «aber es ist immer noch viel mehr als erwartet». Sie wolle vor allem wissen, wer für diese zusätzlichen Kosten verantwortlich sei. Die Erklärung, dass bei der ursprünglichen Planung der Unterhalt der Anlage nicht berücksichtigt worden sei, reicht ihr nicht. Stattdessen frage sie sich, «warum der Minister so lange damit gewartet hat, das Parlament zu informieren».

Wird es eine Untersuchungskommission geben?

«Gelinde gesagt, mangelt es an Transparenz», sagt David Wagner (Déi Lénk). Er erinnere sich, dass der damalige Generalstabschef der Armee, Alain Duchesne, erzählt habe, dass er im Januar 2019, nach der Verabschiedung des Gesetzes, vom Verteidigungsministerium kontaktiert worden sei. Man habe herausfinden wollen, ob der in Diekirch geplante Standort geeignet sei. Wagners Meinung nach zeige diese die mangelhafte Vorbereitung seitens der Exekutive. Fernand Kartheiser (ADR) findet klare Worte und bezeichnet den Vorgang als «Stümperhaftigkeit seitens des Staates». Er führt aus: «Das Projekt sollte der Armee neue Möglichkeiten eröffnen. Aber niemand wurde entsprechend ausgebildet. Es ist problematisch, dass die Armee nicht einmal in der Lage ist, die übermittelten Bilder selbst auszuwerten.»

Die Oppositionsparteien fordern eine Untersuchungskommission. «Wir wissen zwar, wo das Geld hingeht, aber nicht, warum diese Kosten ursprünglich nicht kalkuliert waren. Wir wollen, dass überprüft wird, ob alles richtig gemacht wurde», sagt Sven Clement (Piraten). Ohne einige Stimmen der Koalitionsparteien (DP-LSAP-Déi Gréng) kann keine Untersuchungskommission eingesetzt werden, da 31 von 60 Stimmen erforderlich sind. «Sie könnten eine Kommission verhindern, aber politisch wäre es für sie sehr problematisch», meint Clement.

