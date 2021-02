Integrative Pension «Hoka» hat noch Platz für ihr Tier

In der Tierpension «Hoka» sind zwar derzeit nur fünf Hunde anwesend, aber der Lärmpegel ist dennoch ganz schön hoch. Nur gut, dass sich das noch im Bau befindliche Gebäude, das am 18. Januar im Ortsteil Limpach eröffnet worden ist, mitten in der Natur befindet.

Hier können Hunde- oder Katzenbesitzer ihre Lieblinge stundenweise, für einen Tag oder auch für einen längeren Aufenthalt in Obhut geben. Auf dem Programm stehen der Spaß, Spaziergänge und Kuscheleinheiten. Die Pension bietet Platz für 30 Hunde und 60 Katzen.

Berufliche Integration benachteiligter junger Menschen

Nur ist die Tierpension nicht nur ein echter Spielplatz für die vierbeinigen Freunde, sondern auch ein Ort der beruflichen Integration für ihre Mitarbeiter. Initiator des Projekts ist die Elternvereinigung L’Association des Parents d’Enfants Mentalement Handicapés (APEMH), die von den Ministerien für Familie und Arbeit unterstützt wird und sich um die Belange junger Menschen mit geistigem Handicap.

Die Organisation bietet einem Dutzend junger Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt schlechte Chancen haben, «einen zufriedenstellenden Arbeitsplatz», erklärt Carine Schreiber, Leiterin der Limpacher Werkstätten. Arbeitsabläufe in Piktogrammen, eine einfache Sprache und individuell angepasste Arbeitsaufträge vereinfachten den jungen Mitarbeitern die Arbeit.

Bei einer Eröffnung mitten in einer Gesundheitskrise sind die Gehege noch lange nicht voll: Solange sich die Luxemburger nicht trauen ihren Urlaub zu planen oder zu buchen, wird die Tierpension wohl nicht ausgelastet sein.

(Inès Mangiardi/L'essentiel)