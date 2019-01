Studenten prangern Parkkosten auf Campus an

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Studenten am Campus Belval sind sauer. Denn kurz nach der Weihnachtspause erwartete sie eine böse Überraschung. Wer sein Auto am Campus abstellen will, wird seit diesem Jahr zur Kasse gebeten. Dabei machen die immensen Parkgebühren den Hochschülern ordentlich zu schaffen. Denn ob kostenpflichtige Parkplätze, die auf zwei Stunden Parkdauer begrenzt sind oder Parkausweise, die zwischen 50 bis 120 Euro kosten – die neue Parksituation der Studenten sieht alles andere als rosig aus.

«Auf dem Uni-Campus müssen wir trotz eines fehlenden regelmäßigen Einkommens die gleichen Kosten wie die Mitarbeiter tragen. Das ist nicht fair», erklärt ein Student.

Georges Engel, Bürgermeister von Sassenheim, begründet diese Maßnahmen folgendermaßen: «Die Änderung wurde bereits vor Monaten angekündigt. Bislang war das Parken kostenlos, aber wir haben festgestellt, dass viele Fahrzeuge stundenlang geparkt wurden, von Autobesitzern, die in der Hauptstadt arbeiten». Dennoch könne Engel den Unmut über die Parkkosten verstehen und sei für ein Gespräch mit der Studentenvertretung bereit.

(Gaël Padiou/L'essentiel)