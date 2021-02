Wanderwege im Land boomen im Corona-​​Jahr

Die Nutzung der Wanderwege in Luxemburg (insgesamt immerhin fast 5000 Kilometer markierte Wege) hat im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 einen «erheblichen Anstieg» erfahren, hieß es am Mittwoch in einer Pressemitteilung der Generaldirektion für Tourismus. «Der Anstieg des Interesses am Wandern ist vor allem auf die Einwohner zurückzuführen, da die Zahl der Touristen im Land aufgrund der Corona-Pandemie stark zurückgegangen ist», erklärte Tourismusminister Lex Delles (DP).

Der «Mullerthal Trail» zählte als einer der bekanntesten Wanderwege Luxemburgs im Jahr 2020 mehr als 160.000 Wanderer, was einer Steigerung von fast 15.000 Personen gegenüber 2019 entspricht. Die Messung erfolgt über Sensorplatten im Boden. Eine ähnliche Entwicklung zeigte sich beim «Escapardenne», der auf 158 Kilometern in mehreren Etappen durch die belgisch-luxemburgischen Ardennen führt. Rund 25 Prozent mehr Wanderer waren hier unterwegs.

Einheitliche Standards für Beschilderung und Markierung sollen kommen

Die «Traumschleife Manternacher Fiels», die größtenteils durch ein Naturschutzgebiet führt, verzeichnete im Jahr 2020 12.786 Wanderer, was einer Verdoppelung gegenüber des Vorjahres entspricht. L'essentiel durfte den Weg erst im Oktober ausgiebig testen. Auch die «Traumschleife Wein- und Naturpfad Palmberg», die durch die steilen Weinberge des Palmbergs führt, sowie die «Traumschleife Schengen grenzenlos» konnten die Zahl der Wanderer im vergangenen Jahr verdoppeln.

Die Statistiken des Nationalen Geoportals des Großherzogtums Luxemburg «bestätigen einen beeindruckenden Anstieg» des Interesses am Wandern, so die Generaldirektion für Tourismus. Mit dem wachsenden Erfolg der Wanderwege und «um den Ansprüchen der Wanderer gerecht zu werden», sollen in Zukunft einheitliche Standards für die Beschilderung und Markierung eingeführt werden, kündigte Lex Delles an.

(ol/l'essentiel)