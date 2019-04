Regierung will gegen Mietwucher vorgehen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Hinterzimmer, winzige Räume über Cafés ohne Heizung und fließendes Wasser – der Wohnungsmarkt in der Hauptstadt ist so angespannt, dass selbst die kleinste Kammer noch vermietet werden kann. Und zwar zu einem horrenden Preis. Wer verzweifelt sucht, nimmt eben, was er kriegen kann.

Einige Vermieter haben daraus ein schmutziges Geschäft gemacht: «Marchands de sommeil» werden sie auf Französisch genannt. Sinngemäß bedeutet das: Mietwucherer.

Gesetzliche Mindeststandards als Lösung

Trotz einiger zaghafter lokaler Initiativen zur Bekämpfung, blieb das Problem bisher bestehen. Nun hat die Regierung es auf ihre Agenda gesetzt. Ein neuer Gesetzentwurf über die Gesundheits-, Hygiene- und Sicherheitsbedingungen von Mietunterkünften und -zimmern liegt seit letzter Woche vor.

Dieser sieht insbesondere vor, dass Unterkünfte, die pro Person weniger als neun Quadratmeter bieten, nicht vermietet werden dürfen. In einer großherzoglichen Verordnung werden auch die Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen festgelegt, die von den Vermietern erfüllt werden müssen: Feuchtigkeit, Belüftung, Raumhöhen und sogar die notwendige Grundausstattung werden darin benannt. Räume, die diesen Standards nichts entsprechen, sollen den Behörden künftig gemeldet werden müssen.

(Patrick Théry/L'essentiel)