Luxtram hat die Sommerferien genutzt

Am Montag wird Luxtram für die «Grande Braderie» die Arbeiten rund um den Bahnhof pausieren. «Wir werden den Einzelhändlern so viel Platz wie möglich für ihre Stände lassen», erklärt Helge Dorstewitz von Luxtram. Dies ist möglich, weil die meisten Baustellen während der Kollektivferien stillstanden, Luxtram aber keine Sommerpause einlegte. Etwa hundert Arbeiter waren in diesen zwei Wochen im August damit beschäftigt, den Abschnitt zwischen der Place de l'Étoile und dem Bahnhof zu verlegen.

Luxtram wollte die Urlaubszeit nutzen, um die Baustellen an den wichtigsten Kreuzungen so weit wie möglich fertigzustellen. Die Inbetriebnahme der vier neuen Stationen ist für Ende 2020 geplant. «Wir machen gute Fortschritte, aber wir müssen uns an strenge Regeln halten. Wir dürfen nur an bestimmten Orten arbeiten und Teams können nicht spontan verstärkt werden», sagt Helge Dorstewitz.

Große Fortschritte

Die in der kurzen Zeit erledigten Arbeiten können sich sehen lassen. Im August wurden Bahnsteig und Schienen auf der Place de l'Étoile und an der Kreuzung Avenue Emile-Reuter/Boulevard Joseph II verlegt, um zwei Fahrspuren für die Schueberfouer freizumachen. Auf der Place de Bruxelles wurden Schienen verlegt und der Beton gegossen, um vor Beginn des Schuljahres fertig zu sein. Darüberhinaus wurde die Avenue de la Liberté bereits auf den anstehenden Streckenbau vorbereitet.

Der Boulevard Royal ist komplizierter, da Luxtram sich den Raum dort mit zwei weiteren Bauprojekten teilen muss. «Aber wir werden den Zeitplan einhalten», gibt sich Helge Dorstewitz zuversichtlich.

(Séverine Goffin/L'essentiel)