Air France-​​Jet musste am Findel notlanden

Ein Air France-Flugzeug, das auf dem Weg von Moskau nach Paris war, musste am Dienstagvormittag laut Flightradar24 am lux-Airport notlanden.

Diese Information wurde von Air France via Twitter bestätigt. «Die Besatzung des Flugzeugs #AF1145» habe beschlossen, nach «Auslösung eines Alarms» eine vorsorgliche Sicherheitslandung auf dem nahen Findel durchzuführen. Der Airbus A319 landete ohne Zwischenfälle und soll nun in Luxemburg kontrolliert werden, bevor er zurück nach Paris fliegen wird.

Air France teilte mit, dass «Alarm im Bereich der Bremsanlage ausgelöst wurde, was sich nicht auf die Flugtüchtigkeit des Flugzeugs auswirkt». Die Landung war lediglich eine vorsorgliche Sicherheitsmaßnahme. Man gehe von einem Elektronikproblem aus, was noch am Dienstagnachmittag gelöst werden sollte, so dass der Airbus noch heute zurück nach Paris fliegen kann.

(L'essentiel)