Negativtest aus Portugal sorgt für Probleme

«Wäre es auf Griechisch geschrieben worden, oder in einer anderen Sprache, die andere Schriftzeichen benutz, hätte ich es verstanden, dass ich eine Übersetzung brauche. Aber auf Portugiesisch ‹teste covid negativo›, sollte auch eine französischsprachige Person verstehen», sagt Ana etwas irritiert.

Kaum in Kraft getreten, sorgten die neuen Corona-Maßnahmen im Reiseverkehr bereits am Freitag für Missverständnisse. Zwei Mitgliedern von Anas Familie wurde das Boarding für ihren Flug von Porto nach Luxemburg verweigert, als sie bereits am Gate waren. «Sie waren nicht die Einzigen. Etwa zehn hatten die gleichen Probleme», sagt Ana.

Familie wollte zu Beerdigung

Die neuen Maßnahmen sehen vor, dass dem Testergebnis zu gegebener Zeit eine Übersetzung in einer der luxemburgischen Verwaltungssprachen oder in Englisch beigefügt wird. «Das steht aber nicht auf der Website des Luxemburger Flughafens», so Ana weiter. Nach einiger Recherche habe sie die Bestimmung dann auf der Seite covid19.public.lu gefunden.

Auf Anfrage erklärte Easyjet, die in diesem Fall betroffene Fluggesellschaft, dass sie sich für die Unannehmlichkeiten, die den Passagieren entstanden sind, entschuldigt, aber dass sie sich an die von den Behörden festgelegten Regeln halten müsse.

Anas Angehörige mussten den Coronatest erneut durchführen, da die Gültigkeit des vorherigen Tests nach 72 Stunden abgelaufen war. Und sie mussten einen neuen Flug buchen. «Die Fluggesellschaft hat das Ticket dann aber bezahlt», sagt Ana und ergänzt, dass die Reise keineswegs zur Vergnügung stattgefunden sei: «Meine Verwandten wollten zur Beerdigung ihrer Mutter. Sie ist an Covid-19 gestorben ist.»

Auf Nachfrage teilte ein Sprecher des Außenministeriums mit, dass es keine größeren Schwierigkeiten bei der Übersetzung gebe. So hätten am Wochenende lediglich zwei Personen die luxemburgische Botschaft in Lissabon kontaktiert. Beide wollten nach Luxemburg reisen und die Auslandsvertretung des Großherzogtums stellte ihnen eine beglaubigte Übersetzung ihrer Testergebnisse aus.

(Séverine Goffin/L'essentiel)