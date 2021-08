Xavier Bettel erhält seine zweite Impf-​​Dosis

Der luxemburgische Premierminister Xavier Bettel (DP) hat am heutigen Donnerstag im Saal Victor Hugo seine zweite Impf-Dosis erhalten, wie die Regierung in einer Erklärung mitteilte. Bettel wurde erstmals am 6. Mai mit AstraZenenca geimpft und infizierte sich dann zu Beginn des Sommers mit dem Coronavirus. Aufgrund einer unzureichenden Sauerstoffsättigung musste er mehrere Tage im Krankenhaus bleiben, sein Zustand wurde als «ernst, aber stabil» bezeichnet.

Wenige Tage nach seiner Entlassung war Bettel wieder zurück an seinem Arbeitsplatz. Sechs Wochen später ist er nun vollständig geimpft.

#Geimpft. De Moien krut ech di éischt Dosis géint de #Covid19. Merci dem Personal am Impfzenter, wou alles perfekt geklappt huet. D’Impfung ass déi beschte Méiglechkeet, wéi mir d’Kris kënnen all zesummen hannert eis loossen. pic.twitter.com/7N3e7XUUNF — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) May 6, 2021

(L'essentiel)