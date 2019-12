Kaputter Lkw hat die A6 lahmgelegt

Artikel per Mail weiterempfehlen

A6 Autoroute d'Arlon, Frontière Belgique direction Croix de Gasperich à hauteur Croix de Cessange

poids-lourd en panne, voie de droite bloquée, problème de trafic #ACL_A6 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) December 13, 2019

Am Freitagmorgen ist ein defekter Lkw am Zessinger Kreuz auf der Autobahn A6 in Richtung Arlon-Luxemburg liegengeblieben. Das teilte der Automobilclub Luxemburg mit.

Der Lkw blockierte am Morgen die rechte Fahrspur und verursachte erhebliche Verkehrsstörungen. Gegen 9:30 Uhr war der Stau rund 11 Kilometer lang. Gegen kurz nach 10 Uhr wurde die Fahrbahn geräumt, wie der ACL meldete.

A6 Autoroute d'Arlon, Frontière Belgique Richtung Croix de Gasperich in Höhe Croix de Cessange

alle Fahrbahnen geräumt #ACL_A6 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_DE) December 13, 2019

(L'essentiel)