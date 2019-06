Guichet.lu wird immer beliebter

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die offizielle Website für Online-Dienste guichet.lu wird von den Bürgern gut angenommen. Von Juni 2018 bis Mai 2019 wurde die Seite mehr als 3,4 Millionen Mal aufgerufen, davon 1,7 Millionen Mal in den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres, mit einem Höchststand von 380.438 Klicks im März. Das Verfahren, das die Bürger am häufigsten anwenden, ist die Steuererklärung, gefolgt vom Antrag auf eine Strafregisterbescheinigung und dem Antrag auf Briefwahl bei der Europawahl. Die Reservierung einer Plakette für ein Fahrzeug und Stipendienanträge für Studenten sind ebenfalls in der Top 5.

«Wir sehen, dass die Zahl der Nutzer deutlich zunimmt und sich in den letzten Jahren mehr als verdoppelt hat», sagt Marc Hansen (DP), Minister für Digitalisierung. «Es geht darum, diesem sehr wichtigen Thema der Digitalisierung mehr Gewicht zu verleihen.»

Angespornt von der positiven Bilanz wurde am Montag eine neue App vorgestellt: die Gouvcheck. Sie wird in Kürze eingeführt und ermöglicht die Überprüfung von offiziellen Dokumenten. Dafür werden diese mit einem QR-Code versehen. Weitere Schritte auf dem Weg hin zur Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung sind in Planung. Themen sind die elektronische Terminplanung oder das E-Tracking, wobei Bürger den Verlauf ihrer Post mit der Verwaltung verfolgen können.

(Jérôme Wiss/L'essentiel)