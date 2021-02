Paar feierte Tag der Liebe auf 8900 Kilometer Distanz

Die Geschichte erinnert an eine kitschige RomCom: Julien, 52, ist geschieden und lebt in Howald. Über eine Dating-App lernte er im September 2019 die 38-jährige Ping kennen. Einziger Knackpunkt: Seine Traumfrau lebt in Shanghai. Nachdem die frisch verliebten sich über E-Mails, SMS und Videocalls näher kennenlernen, beschließen die beiden im Januar 2020 sich erstmals zu treffen – in Shanghai.

«Als ich sie traf, hatte ich keine Zweifel mehr. Sie ist die Frau meines Lebens», schwärmt Julien. Schnell können sie sich ein gemeinsames Leben vorstellen, doch genauso schnell wurde das Paar auch wieder ausgebremst. Nachdem Julien seine Traumfrau in Shanghai besucht hatte, sollte auch sie sein Heimat Luxemburg kennenlernen. Die Corona-Pandemie machte dem Wiedersehen allerdings einen Strich durch die Rechnung.

Er hat den Verlobungsring vor acht Monaten gekauft

«Seit März 2020 verbietet China jede Einreise ins Land, es sei denn es handelt sich um dringende Fälle. Ähnlich ist es in Europa, denn Personen aus China können erst wieder einreisen, wenn Europäer nach China dürfen. Unsere Beziehung findet derzeit via Handy statt», sagt Julien, dem die Situation deutlich zusetzt. «Wir haben an unterschiedlichste Lösungen gedacht, sogar an Urlaub irgendwo in Europa. Da die meisten Länder allerdings noch im Lockdown sind, ist auch das nicht praktisch», bedauert der Luxemburger. Er hat inzwischen sogar einen Antrag für Pings Einwanderung gestellt, doch selbst nach vier Monaten habe er «immer noch keine Neuigkeiten».

Kein Grund allerdings für das Paar, den Kopf hängen zu lassen. Zwar feiern sie bereits zum zweiten Mal den Valentinstag getrennt voneinander, dennoch halten sie an der Bedeutung dieses Tages fest. Julien, immer noch so verliebt wie am ersten Tag, hat seiner Partnerin Blumen liefern lassen und ihr französische Kosmetik geschenkt. Das größte Geschenk steht noch aus: der Verlobungsring. «Es ist jetzt acht Monate her, dass ich ihn gekauft habe. Ich warte sehnsüchtig darauf, ihr den Ring an den Finger stecken zu können. Das nächste Mal, wenn ich sie sehe, werde ich sie fragen.»

(Noémie Koppe/L'essentiel)