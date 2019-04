Ab Donnerstag wird's nochmal frostig

Wer schon mit dem Gedanken gespielt hat, die Winterkleidung endlich einzumotten, der sollte sich das nochmal gut durch den Kopf gehen lassen. Der Frühling hatte bisher nur einen kurzen Zwischenstopp in Luxemburg eingelegt. Nun kehrt erstmal der Winter zurück.

Laut den Wetterprognosen von MeteoLux sollen die Temperaturen ab Donnerstag wieder fallen. Am Donnerstagmorgen werden sogar Temperaturen zwischen 0 und 2 Grad erwartet. Zudem kann bei den trockenen, meist sonnigen Verhältnissen mit Frost gerechnet werden. Am Nachmittag klettern die Temperaturen wieder auf 7 bis 9 Grad.

Mancherorts ist Schnee möglich

Und die Temperaturen befinden sich weiter auf dem Sinkflug. Am Freitagmorgen werden zwischen -1 und 2 Grad erwartet, maximal zwischen 5 und 7 Grad im Laufe des Tages. Am Samstag- und Sonntagmorgen fällt das Quecksilber auf -2 bis 0 Grad, am Samstag sollen dann maximal 4 bis 6 Grad und am Sonntag 5 bis 7 Grad erreicht werden. In den Ardennen soll es am Sonntag sogar schneien.

Erst am Montag bessert sich das Wetter nochmal: Morgens sollen 1 bis 3 Grad herrschen und tagsüber 10 bis 12 Grad. Dabei ist es bewölkt, Schauer soll es aber keine geben.

(jw/L'essentiel)