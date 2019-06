Météolux kündigt erneut Gewitter in Luxemburg an

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am heutigen Montagabend muss Luxemburg wieder mit dem Eintreffen einer Gewitterfront und starken Stürmen rechnen. Météolux hat für das gesamte Großherzogtum die Alarmstufe gelb ausgerufen.

Es wird erwartet, dass die Gewitterfront Luxemburg zwischen 15 und 20 Uhr treffen wird, teilweise muss mit starken Regenfällen gerechnet werden. Diese könnten zehn bis 15 Liter Wasser pro Quadratmeter erreichen.

Am Donnerstag scheint wieder die Sonne

Am Dienstag ist noch vereinzelt Regen vorhergesagt, am Mittwoch regnet es erneut etwas kräftiger. Am Donnerstag schließlich klart der Himmel wieder auf, mit viel Sonnenschein über dem Großherzogtum.

(L'essentiel)