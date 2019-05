900 Tonnen Getreide sorgen für Zugausfälle

In den Kleinbettinger Werken wurde am Mittwoch ein Notfall gemeldet: Durch einen Riss in einem Silo rieselten große Mengen von Getreide. Die Anlage drohte, in sich zusammenzubrechen. Ein technisches Problem steckte dahinter. «Das Loch wurde aber schnell entdeckt», sagte ein Sprecher der großherzoglichen Polizei zu L'essentiel.

Da sich das Stellwerk der CFL in der Nähe befindet, alarmierten die Beamten die Bahngesellschaft. Der Schienenverkehr wurde für den Abend unterbrochen und die Gebäude der CFL wurden evakuiert. «Das Silo musste komplett geleert werden, weil 900 Tonnen Getreide ausgelaufen wären, wenn die Anlage zusammengebrochen wäre», so die Polizei weiter. Die Leerung dauerte mehrere Stunden. Am Donnerstagmorgen konnten die Züge wieder normal fahren.

(jg/L'essentiel)