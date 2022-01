Dieselpreis klettert auf neues Rekordhoch

Diesel ist an den Tankstellen in Luxemburg ab Donnerstag so teuer wie noch nie. Wie das Energieministerium mitteilt, steigt der Preis pro Liter steigt zu Mitternacht um 3,1 Cent und beträgt dann 1,44 Euro.

Damit erreicht der Preis ein neues Allzeithoch. Der bisherige Preisrekord lag Ende Oktober des vergangenen Jahres bei 1,418 Eur.

Die Preise für Super 95 und Super 98 bleiben zunächst unverändert.

(L'essentiel)