Einblicke in das Innenleben der Hauptstadt

Haben Sie auch den Eindruck, dass der Platz Guillaume II, gegenüber dem Rathaus, seit Ewigkeiten im Bau ist? Das liegt daran, dass dort eine ganze Menge unter unseren Füßen passiert. Die Erweiterung des Knuedler-Parkplatzes schreitet voran und ist ein fast acht Meter tiefes und etwa vierzig Meter breites Loch, das bereits einen Steinwurf von der Reiterstatue Wilhelm II. entfernt ausgehoben wurde. Letztendlich wird die Erweiterung des Parkhauses auf fast 20 Meter unter die Erde abgesenkt, so dass Autofahrer in zwei Jahren 5 Stockwerke unter der Oberfläche parken können, so wie es heute im bestehenden Teil des Parkhauses der Fall ist.

«27.000 Kubikmeter Gestein werden insgesamt abgetragen, im Moment haben wir bereits ein Viertel davon geschafft», sagen die Bauleiter. Die Bürgermeisterin Lydie Polfer zeigte sich «beeindruckt», als sie am Dienstagmorgen die Baustelle besuchte. Das abgetragene Gestein wird zerkleinert und auf anderen Baustellen als Baumaterial wiederverwendet.

Im Moment arbeiten etwa zwanzig Arbeiter täglich auf der Baustelle. Die Arbeiten an der Verbindung zum anderen Teil des Parkhauses haben bereits begonnen. Die Erweiterung muss bis Ende 2021 abgeschlossen und für Autos zur Verfügung stehen. Das Knuedler-Parkhaus wird dann 750 Stellplätze haben, rund 250 mehr als heute. Parkplätze, die in einem großen Teil des Parkhauses mit einer Breite von 2,50 Metern «komfortabler» für die Nutzer werden sollen.

(nc/L'essentiel)