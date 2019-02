Luxemburg schrammt knapp am Rekord vorbei

Die Wetter-Messstation am Findel ist die älteste im Großherzogtum. Sie erfasste am 29. Februar 1960 eine Temperatur vom 18,2 Grad. Dieser Rekord ist weiterhin gültig – denn am gestrigen Dienstag wurden nach Angaben des staatlichen Wetetrdienstes Météolux 18,1 Grad an der Stelle gemessen.

Für den heutigen Mittwoch erwarten die Wetterfrösche aber wieder einen sonnigen und warmen Tag. Das Quecksilber könnte am Findel die 20 Grad erreichen. Der Rekord könnte also heute fallen.

An anderen Stationen brachte es das Thermometer bereits gestern auf Temperaturen jenseits der 20 Grad: In Remich gibt es auf 20,6 Grad hoch, in Mersch auf 20,1 Grad. Allerdings zeichnen diese Stationen das Wetter nicht seit 1947 auf.

(sw/L'essentiel)