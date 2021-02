Bei London-​​Flug bleiben 42 Koffer am Findel stehen

Die Angst, dass man mal ohne Gepäck am Ziel landen würde, kennt fast jeder Flugreisende. Am Sonntagabend sind allerdings gleich 42 Koffer herrenlos am Findel stehen geblieben. «Praktisch keiner der Passagiere hat sein Gepäck bekommen», beklagt sich ein Gast des kurzweiligen Direktfluges einer Bombardier Q400 zwischen Luxemburg und London.

Am London City Airport sei ihm gesagt worden, dass das Flugzeug zu schwer gewesen sei. Selbst Luftfahrtingenieur bei Bombardier und Pilot, überraschte den Passagier die Erklärung: «Das Flugzeug ist dafür ausgelegt, die volle Ladung an Passagieren mit mindestens einem aufgegebenen Gepäckstück zu befördern.» Auf L'essentiel-Nachfrage erklärte eine Sprecherin von Luxair, dass die Landebahn in London sehr kurz sei. Deshalb sei das zulässige Landegewicht begrenzt. «Aus Sicherheitsgründen wurde beschlossen, nicht das gesamte Gepäck mitzunehmen.»

Viele Passagiere mit viel Gepäck

Bisher sei ein solches Problem noch auf keinem Luxair-Flug nach London aufgetreten. Nach Luxair-Angaben war das Flugzeug ausgebucht – von Studenten, Briten und einigen Touristen. Viele der etwa 70 Fluggäste hätten «jede Menge Gepäck» dabei gehabt, erklärte die Sprecherin. Die stehengebliebenen Koffer sollen mit dem nächsten Linienflug am kommenden Freitag ihre Besitzer in London erreichen.

«Also wird ein Flugzeug voll mit Passagieren und deren Gepäck kommen. Und sie werden problemlos unsere 42 Koffer mitnehmen...», resümierte der Fluggast erstaunt. Da er nun eine Woche ohne Gepäck ist, habe er sich zumindest Rasierutensilien und eine Zahnbürste im Hotel geholt. Am Londoner Flughafen seien die nötigsten Dinge nicht angeboten worden. Luxair gab an, «so gut wie möglich auf alle Arten von Situationen vorbereitet zu sein». An einigen Flughäfen stelle man den Teams Übernachtungssets zur Verfügung, falls Fluggäste solche benötigten.

(jw/L'essentiel)