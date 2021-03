In Höhe Ingeldorf ist am Freitagnachmittag eine leblose Person aus der Sauer geborgen worden, wie die Polizei am Abend in einer kurzen Meldung mitteilt. Die hinzugerufenen Rettungskräfte hätten vor Ort nur noch den Tod der Person feststellen können.

Um die genaueren Todesumstände zu klären, habe die Staatsanwaltschaft Diekirch eine Autopsie veranlasst. Um wen es sich bei der Person handelt und wer sie gefunden hat, wurde bisher nicht mitgeteilt.

(mei/L'essentiel)