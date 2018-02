Lehrpläne werden zum Teil im Ausland eingekauft

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Zunahme der internationalen Kurse an den öffentlichen Schulen im Großherzogtum hat zu Änderungen der Lehrpläne und Prüfungen geführt. Deren Lehrpläne kommen nicht mehr ausschließlich aus Luxemburg, sondern werden auch im Ausland eingekauft. Das beste Beispiel dafür ist der englischsprachige Zweig am Lyzeum Michel-Lucius, der direkt vom Medienkonzern Pearson PLC angeboten wird. Dabei handelt es sich um ein multinationales Unternehmen mit Firmensitz in London.

«In die ersten drei Klassenstufen der Schule wurden 60.000 Euro investiert. Das wirkt sich auch auf die Lehrpläne, die Prüfungsthemen und die Benotung der Schüler aus», erklärt Bildungsminister Claude Meisch. Diese Lehrpläne müssten jedoch sicherstellen, dass Schüler ohne Probleme an eine andere Schule wechseln können. «Wenn wir die Lehrpläne selbst entwickeln würden, würde das diese Ordnung verhindern», so Meisch weiter.

«Beträchtliche Anschaffungskosten»

Die französischsprachigen Zweige des Lycée technique du center und des anglophonen Zweigs des Athénée stützen sich auf das internationale Abitursystem. Aber auch hier haben Änderungen der Lehrpläne und weitere Anpassungen zu «beträchtlichen Anschaffungskosten geführt, ganz zu schweigen von der Ausbildung der Lehrer», sagt Jos Salentiny, Direktor des Athenées, der «ein spezifisches Budget für mehr Transparenz» fordert.

«Im Falle der International School in Differdingen und Esch/Alzette, die eine akkreditierte Europäische Schule ist, werden die Lehrpläne auf Gemeinschaftsebene entwickelt und von der Europäischen Kommission finanziert», sagt der Direktor Gérard Zens.



