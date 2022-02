Lallingen rückt ins Zentrum eines Kunstprojekts

Am frühen Dienstagabend schlenderten einige Bewohner aus Lallingen durch die Straßen des Stadtviertels. Mit dabei waren Akademiker aus der Uni, Akteure aus dem Kulturbereich (Kulturfabrik, «Nuit de la Culture 2022») und Mariana Duarte Santos. Die portugiesische Künstlerin erkundet derzeit die Geschichte des Ortes und sammelt bei den Bewohnern Anekdoten. Diese sollen dazu dienen im Rahmen der «Nuit de la Culture 2022», ein Wandbild an einem Wohnhaus in der Stadt zu schaffen. «Die persönlichen Geschichten tragen zum Kunstwerk bei», sagt Duarte Santos.

Mariana Duarte Santos ist zum ersten Mal in Luxemburg. Sie wurde ursprünglich für das Projekt von der Kulturfabrik kontaktiert. «Das Land nicht zu kennen vereinfacht nicht unbedingt die Arbeit, aber dadurch kann ich auch eine frische Perspektive mitbringen», sagt die junge Künstlerin. An Ideen für ihre Kreation mangele es nicht, aber sie möchte sich «hauptsächlich von den persönlichen Geschichten der Bewohner» inspirieren lassen. «Es handelt sich zwar um eine partizipative Freske, aber es geht auch darum, eine Arbeit über zeitgenössische Geschichte in Zusammenarbeit mit der Uni zu leisten», freut sich Martin Lecoutère, Ansprechtspartner der «Nuit de la Culture 2022». Nach der Sammlung von Ideen wird die Künstlerin eine Reihe von Zkizzen vorlegen. Am 28. März können die Lallinger Bewohner für das beste Konzept abstimmen. Das Wandbild soll im Mai gemalt werden – kurz vor der «Nuit de la Culture 2022», die am 13. Mai stattfindet.

Vorbei am ehemaligen Flughafen

Die Bewohner, die am Dienstagabend mitspaziert sind, schienen jedenfalls von dem Projekt begeistert zu sein. So auch Marie-Thérèse, die es «mag, wenn Esch bunte Kunstprojekte vorschlägt». Sie wohnt bereits «seit mehr als 70 Jahren in diesem Stadtviertel». Für José Luis, der «16 Jahre lang im Stadtviertel Lallingen» wohnte, ist es wichtig, dass «die Leute die Geschichte des Ortes verstehen, wenn sie die Freske sehen». Er bedauere jedoch, was aus dem Stadtviertel geworden ist: «Früher war es hier sehr ruhig. Aus vielen Grünflächen sind nun Grauflächen geworden».

Während der Viertelführung gab es einige symbolische Orte zu sehen – unter anderem die Sportanlagen, die Weiher und die lokale Besonderheit: der ehemalige Flughafen. «Ich habe ihn nicht mehr gekannt, da er 1954 außer Betrieb genommen wurde», sagt Marc, der sich über das Thema schlau gemacht hat. Das Gelände ist heute längst verbaut. Es besteht davon nur noch ein Gedenkstein. Marc weiß nur von seiner Frau, dass «einmal Leute aus der ganzen Gegend kamen, um auf der großen vereisten Wiese, Schlittschuh zu laufen!».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)