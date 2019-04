Boeing 737 muss über Luxemburg umkehren

Artikel per Mail weiterempfehlen

Eurowings flight #EW592 from Cologne (CGN) to Palma de Mallorca (PMI) has declared a general emergency https://t.co/yg9xlWJXW6 pic.twitter.com/PGpsHPS7cY — International Flight Network (@FlightIntl) April 5, 2019

Eine Boeing 737-800 der Eurowings (nicht zu verwechseln mit der gegroundeten Boeing 737 MAX 8) war am vergangenen Freitag mit 152 Passagieren am Flughafen Köln/Bonn gestartet und auf dem Weg nach Mallorca, als an der luxemburgisch-deutschen Grenze im Bereich Schengen ein technisches Problem auftrat.

Der Pilot entschied sich, einen Luftnotfall auszurufen und leitete die Rückkehr nach Köln über dem französischen Luftraum nahe Metz ein. Die Landung am Flughafen Köln/Bonn verlief ohne Zwischenfälle, niemand wurde verletzt, wie Eurowings mitteilte. Die Passagiere wurden noch am Abend von einer Ersatzmaschine auf die spanische Ferieninsel geflogen. Wie der Aviation Herald schreibt, war ein Problem mit einer Warnanzeige für den Fahrwerksschacht.

(L'essentiel)