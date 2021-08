Brücken in Luxemburg hielten Fluten stand

Die Brücken im Großherzogtum haben die Überschwemmungen am 15. Juli größtenteils unbeschadet überstanden, wie François Busch, Minister für Mobilität und öffentliche Arbeiten in seiner Antwort auf die parlamentarische Anfrage des Abgeordneten Jeff Engelen (ADR) erklärte. Bausch gab in diesem Zusammenhang gleich einen Überblick über die Schäden, die nach den Überschwemmungen vom 15. Juli an Brücken in Luxemburg entstanden sind.

Auch der Großherzog machte sich auf der Brücke von Vianden ein Bild von den Überschwemmungen (Editpress).

Demnach gibt es in Luxemburg 217 Brücken, von denen 83 über die Alzette, 29 über die Sauer, 20 über die Eich, 19 über die Our und 17 über die Pétrusse führen. 47 waren von den Überschwemmungen betroffen und wurden daher inspiziert. Bei 24 waren nur minimale Wartungsarbeiten erforderlich und bei sechs weiteren geringfügige Reparaturarbeiten.

Der Abgeordnete fragte den Minister konkret nach den beiden Brücken über die E421 bei Erpeldingen/Sauer und im Zentrum von Vianden, wo die Sauer besonders stark fließt. An eben jenen Brücken seien nach Angaben des Ministers allerdings keine Schäden festgestellt worden.

(mc/ L'essentiel)