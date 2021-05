Luxemburger Schüler lernen «Digital Sciences»

Mit Beginn des Schuljahres 2021 bieten 18 Lyzeen das Schulfach «Digital Sciences» im Sekundarunterricht an. Das Bildungsministerium erklärte am Dienstagmorgen, wie das neue Fach schrittweise eingeführt wird, bevor es bis zum Jahr 2025 Einzug in alle Lyzeen des Landes hält.

Der Unterricht soll den Schülern dabei helfen, «sich in einer digitalisierten Umgebung sicher zu entwickeln», so das Ministerium: «Die Sprache des 21. Jahrhunderts ist digital und das geht weit über den technischen Umgang mit einem Computer und seinen Programmen hinaus».

Fach wird schrittweise ausgeweitet

Zum Start der Pilotphase ab Mitte September wird «Digital Sciences» an den teilnehmenden Schulen einmal wöchentlich, also insgesamt 36 Stunden pro Schuljahr, in Klassen der siebten Jahrgangsstufe unterrichtet. In den folgenden Schuljahren soll es schrittweise auf die höheren Jahrgangsstufen ausgeweitet werden.

Nach Angaben des Ministeriums sollen die Schüler sechs Fähigkeiten erlernen: die Kommunikation mit Maschinen über Algorithmen, die Verbesserung des kritischen Denkens über das Internet, den Umgang mit Computerdaten, Programmieren, das bessere Verständnis von Robotern sowie erste Schritte hinsichtlich künstlicher Intelligenz unternehmen.

(Fréderic Lambert /L'essentiel)