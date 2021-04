«Dieses Jahr ist es anders... schon wieder»

Die Studentenvereinigung Association des cercles d’étudiants luxembourgeois (Acel) hat am Dienstag und Mittwoch die Info-Veranstaltung «Student fir 1 Dag» an der Uni Luxemburg in Belval über ein Studium im Ausland organisiert. Bisher war es üblich, dass luxemburgische Studenten Tagestrips mit interessierten Schülern in verschiedene Uni-Städte gemacht haben. Dort wurde den zukünftigen Studenten von der Stadt über die Uni bis hin zum generellen Leben im anderen Land alles gezeigt.

In dem Umfang konnte das in der immer noch andauernden Corona-Pandemie natürlich nicht funktionieren. «Dieses Jahr ist es halt ein bisschen anders... schon wieder», lacht Polina Bashlay, Acel-Vizepräsidentin und verantwortlich für den Bereich Information. Letztes Jahr fand die Veranstaltung komplett online via Zoom-Meetings statt, dieses Jahr ist man froh, dass es zumindest eine Präsenz-Veranstaltung werden durfte. Selbstverständlich unter Einhaltung sämtlicher Gesundheitsmaßnahmen, betont Bashlay. So dürfen in den kleinen Veranstaltungen zu den verschiedenen Städten maximal 15 Leute im Raum sein, Masken und Abstand sind Pflicht, interessierte Schüler mussten sich im Vorhinein anmelden, alles wurde auf zwei Tage aufgeteilt.

Brüssel, Wien und die Niederlande

Die Resonanz ist mit 200 angemeldeten Schülern sehr positiv und deutlich besser als im vergangenen Jahr. «Es freut uns extrem, dass sich so viele Leute angemeldet haben», gibt Polina Bashlay zu. Am Dienstag stehen ausschließlich deutsche Städte auf dem Plan, am Mittwoch sind andere Nachbarländer dran. Teilweise besuchen die Schüler auch beide Tage, so auch der 18-jährige Luc, der sich am Dienstag über einige deutsche Unis informieren will. Gerade Trier und Saarbrücken gehören zu den Dauerbrennern. «Mein eigentlicher Favorit ist aber Brüssel», so der Schüler. Bashlay bestätigt, dass die belgische Hauptstadt unter luxemburgischen Studenten äußerst beliebt sei, gerade im Bereich Jura. Auch Wien sei begehrt, ebenso wie Universitäten in den Niederlanden.

Wer die Anmeldung verpasst hat, kann beim diesjährigen «Student fir 1 Dag» aufgrund der Corona-Einschränkung leider nicht mehr teilnehmen und muss sich bis zum nächsten Jahr gedulden. Dann vielleicht auch wieder in Form unterhaltsamer Tagestrips.

(dm/L'essentiel)