Stand-​​Up-​​Shows bringen Luxemburg zum Lachen

Comedy Shows sind zwar in Luxemburg nichts Neues, aber der neue Comedy Club ist hierzulande «der erste seiner Art», so Samy Bucci. Seit vergangenem Dezember bietet der Veranstalter zusammen mit seinem Gesellschaftspartner Hédi Zouabi eine monatliche Comedy-Show an. Das Prinzip: «Fünf Stand-up-Comedians treten nacheinander auf der Bühne auf – und das in eineinhalb Stunden». Ebenso wie die zwei ersten Shows findet auch die dritte Auflage am 24. Februar im Gotham statt. Der Nachtclub hat bei dem Event eine Kapazität von etwa 250 Plätzen.

Dahinter stecke die Idee, «dem Publikum nach Feierabend eine Show in einer entspannten Atmosphäre anzubieten – wo Gäste sich sogar mit den Künstlern austauschen können». Am kommenden Donnerstag treten auf: Tareek, Marine Ella, John Sulo, David Azria und Alex Fredo. «Es macht einfach Spaß, dem Luxemburger Publikum, das durchaus Witze über das eigene Land versteht, neue Künstler vorzustellen», sagt Bucci.

Bei den ersten beiden Gigs war der Luxemburger Gabriel Boisanté mit dabei. Wenn er nicht auf der Bühne steht, arbeitet er als Unternehmer und ist im Luxemburger Gemeinderat aktiv. «Er hat ein großes Talent dafür», sagt Bucci. Der Co-Veranstalter hofft, in Zukunft seine Veranstaltungen fortführen und einmal pro Monat eine Show an unterschiedlichen Stellenorten anbieten zu können. Bisher wurde das Projekt nicht allzu sehr von der Pandemie beeinträchtigt. «Die ersten Shows waren ausverkauft. Ich habe den Eindruck, dass die Leute es nicht mehr erwarten können auszugehen», sagt er.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)